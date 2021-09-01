Лавров, Турчак и Попов открыли памятник Александру Невскому
14:20 01.09.2021
Памятник Александру Невскому в Западном административном округе Москвы открыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов.
“Я очень рад, что свершился этот факт. Это большое дело, что мы вместе с жителями Западного округа, района Проспект Вернадского вместе открываем памятник святому благоверному Александру Невскому. <…> Он почитаем всеми русскими людьми. Я очень рад, что удалось в достаточно короткие сроки притащить этот прекрасный камень из Карелии, выбрать место, сделать замечательный памятник, который будет радовать москвичей и всех, кто приезжает в наш замечательный город”, — сказал, комментируя событие Евгений Попов.
Как ранее сообщил тележурналист, он будет содействовать установке памятника князю Александру Невскому на ул. Лобачевского в районе Проспект Вернадского.
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