Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" обновили абсолютный рекорд - "Газпром"

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" обновили абсолютный рекорд и на более 5% превысили обязательства, говорится в сообщении "Газпрома".

"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", - сказано в сообщении.