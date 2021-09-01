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Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" обновили абсолютный рекорд - "Газпром"

15:00 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" обновили абсолютный рекорд и на более 5% превысили обязательства, говорится в сообщении "Газпрома".

"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", - сказано в сообщении.

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