США хотят использовать Афганистан для подогревания ситуации в КНР и РФ - Лукашенко
15:12 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США хотят использовать Афганистан для подогревания ситуации в Китае и России. Такое мнение он высказал журналистам в среду, сообщает агентство БелТА.
Лукашенко уточнил, что США хотят использовать ситуацию в Афганистане "для подогревания ситуации в России через Центральную Азию и Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район которого граничит с этой страной". "Китай - главный враг для Америки. Надо давить с Афганистана: место удобное", - отметил глава государства.
По его словам, не стоит торопиться делать выводы о ситуации в Афганистане на основании того, что можно увидеть по телевизору. "Нам надо очень аккуратно оценивать ситуацию в Афганистане и думать о том, как сделать так, чтобы афганцам было хорошо. Мы воевать там не будем: ни Россия, ни центральноазиатские республики", - сказал он.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
НОВОСТИ
- 14:12 01.09.2021
- Талибам могли достаться гаубицы и боевые вертолеты из Чехии - СМИ
- 17:12 31.08.2021
- РФ согласовывает проекты создания единой системы ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией
- 16:12 31.08.2021
- Бои возобновились в районе Панджшерского ущелья - ТВ
- 16:00 31.08.2021
- ЕС примет решение о создании собственных сил быстрого реагирования в 2022 году - источник
- 17:40 30.08.2021
- Пентагон стал готовиться к крупному теракту за сутки до взрыва в аэропорту Кабула - Politico
- 09:00 30.08.2021
- Системы ПВО США перехватили несколько ракет, выпущенных по аэропорту Кабула - Reuters
- 21:00 28.08.2021
- Российские военные прибыли в Гродно для создания центра подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и РФ
- 17:48 27.08.2021
- Летчиков упавшего в Пермском крае Су-24 нашли, их жизням ничего не угрожает - источник
- 13:00 27.08.2021
- Самый низкий уровень смертности от ковида в России сохраняется в вооруженных силах - МО РФ
- 13:22 26.08.2021
- На «Армия-2021» «закрутилась» «Юнармейская карусель»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать