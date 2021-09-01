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США хотят использовать Афганистан для подогревания ситуации в КНР и РФ - Лукашенко

15:12 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США хотят использовать Афганистан для подогревания ситуации в Китае и России. Такое мнение он высказал журналистам в среду, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко уточнил, что США хотят использовать ситуацию в Афганистане "для подогревания ситуации в России через Центральную Азию и Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район которого граничит с этой страной". "Китай - главный враг для Америки. Надо давить с Афганистана: место удобное", - отметил глава государства.

По его словам, не стоит торопиться делать выводы о ситуации в Афганистане на основании того, что можно увидеть по телевизору. "Нам надо очень аккуратно оценивать ситуацию в Афганистане и думать о том, как сделать так, чтобы афганцам было хорошо. Мы воевать там не будем: ни Россия, ни центральноазиатские республики", - сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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