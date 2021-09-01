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Правоохранители задержали пресс-секретаря бывшего схимонаха Сергия - СМИ

15:32 01.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пресс-секретарь бывшего схимонаха Сергия задержан по делу о возбуждении ненависти. Всеволода Могучева доставят в Следственный комитет. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил информированный источник, пожелавший остаться анонимным.

«Всеволод с женой ехали из Тобольска, ездили к родственникам. На одной из станций зашла группа, предъявили обвинение по разжиганию межнациональной розни, сказали, что вместе с ними они проследуют до Екатеринбурга, откуда Всеволода уже увезут сразу в Следственный комитет. Это было сегодня в районе 12 часов дня по Уралу».

Бывшего схимонаха Сергия задержали 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Позже экс-священнослужителя доставили в Москву, суд арестовал его до 28 февраля по трём статьям Уголовного кодекса.

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