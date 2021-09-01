Безопасность и удобство системы онлайн-голосования обеспечат высокую явку – эксперты
15:42 01.09.2021
Политолог Павел Буслаков считает, что постоянно ускоряющийся ритм жизни служит хорошим стимулом для присоединения столичных жителей к дистанционному электронному голосованию - такое мнение он высказал в беседе с журналистами. Также он напомнил, что онлайн-формат, который был применен при голосовании по поправкам к Конституции зарекомендовал себя наилучшим образом и отметил, что на данный момент число москвичей, подавших заявку на ДЭГ выше. Он отметил влияние на метод голосования эпидемиологической ситуации, и высказал мнение, что она также внесет свои коррективы в выбор граждан.
По мнению политолога Арсения Капустина, москвичи будут охотно голосовать дистанционно, сама система онлайн-голосования способна привлечь как молодежь, так и людей с различными хроническими заболеваниями, что позволит проголосовать безопасно для здоровья.
«ДЭГ применяется на выборах с 2019 года и имеет собственную платформу и законодательную базу. В текущем году Москва снова сможет использовать для голосования свою платформу, и, таким образом, москвичи будут голосовать через портал mos.ru», — цитирует политолога Lenta.ru
Напомним, с 17 по 19 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.
В рамках акции #ВыбираемВместе, участники онлайн-голосования автоматически становятся участниками программы “Миллион призов”, выиграть 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс., и 100 тыс. призовых баллов(1 балл=1 рубль), которые потом можно обменять у партнеров программы на продукты питания, бытовую технику, косметику, ювелирные украшения, спортивную и детскую одежду, детские товары, оплатить призовыми баллами проезд в общественном транспорте, потратить их в ресторанах или кафе или направить выигрыш в благотворительный фонд. Суперпризами акции выступают 100 тысяч призовых баллов, автомобили и однокомнатные квартиры в Москве.
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