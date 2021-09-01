Безопасность и удобство системы онлайн-голосования обеспечат высокую явку – эксперты

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Политолог Павел Буслаков считает, что постоянно ускоряющийся ритм жизни служит хорошим стимулом для присоединения столичных жителей к дистанционному электронному голосованию - такое мнение он высказал в беседе с журналистами. Также он напомнил, что онлайн-формат, который был применен при голосовании по поправкам к Конституции зарекомендовал себя наилучшим образом и отметил, что на данный момент число москвичей, подавших заявку на ДЭГ выше. Он отметил влияние на метод голосования эпидемиологической ситуации, и высказал мнение, что она также внесет свои коррективы в выбор граждан.

По мнению политолога Арсения Капустина, москвичи будут охотно голосовать дистанционно, сама система онлайн-голосования способна привлечь как молодежь, так и людей с различными хроническими заболеваниями, что позволит проголосовать безопасно для здоровья.

«ДЭГ применяется на выборах с 2019 года и имеет собственную платформу и законодательную базу. В текущем году Москва снова сможет использовать для голосования свою платформу, и, таким образом, москвичи будут голосовать через портал mos.ru», — цитирует политолога Lenta.ru

Напомним, с 17 по 19 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

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