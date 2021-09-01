Путин заявил, что до конца 2023 года в РФ создадут 256 тысяч мест в яслях

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что до конца 2023 года в России появится 256 тысяч новых мест в яслях.

"К концу 2023 года в России должно быть в общей сложности введено не менее 256 тысяч новых мест в яслях. На эти цели за последние четыре года из федерального бюджета было выделено более 150 млрд рублей", - сказал Путин в среду, выступая по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане.

Президент заверил, что власти и дальше будут развивать социальную и образовательную инфраструктуру во всех регионах страны, а также последовательно добиваться того, чтобы родители, "где бы они ни жили, могли без очередей отдать своих детей в ясли или детский сад". Они будут работать и над тем, чтобы в российских школах было достаточно мест, причем без вторых и третьих смен.