Путин заявил, что до конца 2023 года в РФ создадут 256 тысяч мест в яслях
16:32 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что до конца 2023 года в России появится 256 тысяч новых мест в яслях.
"К концу 2023 года в России должно быть в общей сложности введено не менее 256 тысяч новых мест в яслях. На эти цели за последние четыре года из федерального бюджета было выделено более 150 млрд рублей", - сказал Путин в среду, выступая по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане.
Президент заверил, что власти и дальше будут развивать социальную и образовательную инфраструктуру во всех регионах страны, а также последовательно добиваться того, чтобы родители, "где бы они ни жили, могли без очередей отдать своих детей в ясли или детский сад". Они будут работать и над тем, чтобы в российских школах было достаточно мест, причем без вторых и третьих смен.
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