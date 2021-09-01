0
0
102
НОВОСТИ

Собянин: На участие в онлайн-голосовании уже записались 1,3 млн москвичей

16:25 01.09.2021

1,3 миллиона жителей столицы подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления по теме “Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов” на II марафоне “Новые знания”.

Он подчеркнул: «Сегодня уже 1 млн 300 тыс. записались в систему электронного голосования. Можно будет голосовать, находясь на даче, дома. Это совершенно другие возможности, при этом система безопасности, контроля и анонимности гарантирована».

Выборы в Государственную Думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, в столице с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование, которое продлится до 23:59 13 сентября 2021 года.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве совершеннолетние граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, имеющие полную учетную на mos.ru.

Для этого необходимо авторизоваться на портале mos.ru и перейти по ссылке.

Если данные в личном кабинете указаны верно и совпадают с государственной автоматизированной системой “Выборы”, поля заполнятся автоматически, подача заявления подтверждается кодом из смс, чтобы его запросить следует нажать кнопку “Запросить код подтверждения”. После подтверждения заявление отправляется в ЦИК России на проверку, по ее завершении пользователь получит уведомление в личном кабинете на mos.ru. и на электронную почту. При отказе в уведомлении будет указана причина, после исправления ошибок заявление можно будет подать заново. Финальное уведомление о регистрации в качестве электронного избирателя будет направлено в личный кабинет на mos.ru, смс и электронную почту. Жители столицы, зарегистрировавшиеся на участие в онлайн-голосовании будут исключены из списков голосующих на участках, бумажный бюллетень на участке им выдаваться не будет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 01.09.2021
Закон об обязательной предзащите диссертаций в аспирантуре вступает в силу с 1 сентября
0
8
17:10 01.09.2021
Все городские отрасли Москвы переживают цифровую революцию – Собянин
0
14
17:00 01.09.2021
Ни одна страна Евросоюза не согласилась массово принимать афганских беженцев - глава ЕП
0
44
16:55 01.09.2021
Сергей Лавров, Андрей Турчак и Евгений Попов открыли памятник Александру Невскому в Москве
0
57
16:32 01.09.2021
Путин заявил, что до конца 2023 года в РФ создадут 256 тысяч мест в яслях
0
108
16:12 01.09.2021
Более 4 млрд людей в мире не имеют социальной защиты - ООН
0
134
16:00 01.09.2021
На выборах в Госдуму досрочно проголосовали уже более 7 тыс. человек - Памфилова
0
151
15:42 01.09.2021
Безопасность и удобство системы онлайн-голосования обеспечат высокую явку – эксперты
0
174
15:32 01.09.2021
Правоохранители задержали пресс-секретаря бывшего схимонаха Сергия - СМИ
0
200
15:12 01.09.2021
США хотят использовать Афганистан для подогревания ситуации в КНР и РФ - Лукашенко
0
219

Возврат к списку