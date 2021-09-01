Собянин: На участие в онлайн-голосовании уже записались 1,3 млн москвичей

16:25

1,3 миллиона жителей столицы подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления по теме “Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов” на II марафоне “Новые знания”.

Он подчеркнул: «Сегодня уже 1 млн 300 тыс. записались в систему электронного голосования. Можно будет голосовать, находясь на даче, дома. Это совершенно другие возможности, при этом система безопасности, контроля и анонимности гарантирована».

Выборы в Государственную Думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, в столице с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование, которое продлится до 23:59 13 сентября 2021 года.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве совершеннолетние граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, имеющие полную учетную на mos.ru.

Для этого необходимо авторизоваться на портале mos.ru и перейти по ссылке.

Если данные в личном кабинете указаны верно и совпадают с государственной автоматизированной системой “Выборы”, поля заполнятся автоматически, подача заявления подтверждается кодом из смс, чтобы его запросить следует нажать кнопку “Запросить код подтверждения”. После подтверждения заявление отправляется в ЦИК России на проверку, по ее завершении пользователь получит уведомление в личном кабинете на mos.ru. и на электронную почту. При отказе в уведомлении будет указана причина, после исправления ошибок заявление можно будет подать заново. Финальное уведомление о регистрации в качестве электронного избирателя будет направлено в личный кабинет на mos.ru, смс и электронную почту. Жители столицы, зарегистрировавшиеся на участие в онлайн-голосовании будут исключены из списков голосующих на участках, бумажный бюллетень на участке им выдаваться не будет.