Сергей Лавров, Андрей Турчак и Евгений Попов открыли памятник Александру Невскому в Москве
16:55 01.09.2021
Торжественная церемония открытия памятника князю Александру Невскому прошла в столице на улице Лобачевского, в районе Проспект Вернадского. В ней приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов.
“Я очень рад, что свершился этот факт. Это большое дело, что мы вместе с жителями Западного округа, района Проспект Вернадского вместе открываем памятник святому благоверному Александру Невскому” - отметил Евгений Попов.
Он, также, подчеркнул значимость личности Александра Невского для русских людей, и отметил скорость проектирования и возведения памятника.
Сергей Лавров отметил князя Александра Невского как выдающегося государственного деятеля: “Он думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении ее культурного, религиозного кода, о создании религиозной идентичности нашей родины. И сочетал в себе качества и полководца, и дипломата”.
Андрей Турчак в ходе открытия памятника рассказал, что для него Александр Невский страница истории: “Я родился в Ленинграде, где более трех веков покоятся мощи святого благоверного князя. Вторая моя родина - Псковская земля, на которой Александр Невский принял одну из самых важных, тяжелейших битв и победил в ней”.
Евгений Попов чуть ранее сообщил о своем намерении оказать содействие в установке памятника князю Александру Невскому на ул. Лобачевского в районе Проспекта Вернадского.
НОВОСТИ
- 17:12 01.09.2021
- Закон об обязательной предзащите диссертаций в аспирантуре вступает в силу с 1 сентября
- 17:10 01.09.2021
- Все городские отрасли Москвы переживают цифровую революцию – Собянин
- 17:00 01.09.2021
- Ни одна страна Евросоюза не согласилась массово принимать афганских беженцев - глава ЕП
- 16:32 01.09.2021
- Путин заявил, что до конца 2023 года в РФ создадут 256 тысяч мест в яслях
- 16:25 01.09.2021
- Собянин: На участие в онлайн-голосовании уже записались 1,3 млн москвичей
- 16:12 01.09.2021
- Более 4 млрд людей в мире не имеют социальной защиты - ООН
- 16:00 01.09.2021
- На выборах в Госдуму досрочно проголосовали уже более 7 тыс. человек - Памфилова
- 15:42 01.09.2021
- Безопасность и удобство системы онлайн-голосования обеспечат высокую явку – эксперты
- 15:32 01.09.2021
- Правоохранители задержали пресс-секретаря бывшего схимонаха Сергия - СМИ
- 15:12 01.09.2021
- США хотят использовать Афганистан для подогревания ситуации в КНР и РФ - Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать