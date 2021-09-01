Сергей Лавров, Андрей Турчак и Евгений Попов открыли памятник Александру Невскому в Москве

16:55

Торжественная церемония открытия памятника князю Александру Невскому прошла в столице на улице Лобачевского, в районе Проспект Вернадского. В ней приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов.

“Я очень рад, что свершился этот факт. Это большое дело, что мы вместе с жителями Западного округа, района Проспект Вернадского вместе открываем памятник святому благоверному Александру Невскому” - отметил Евгений Попов.

Он, также, подчеркнул значимость личности Александра Невского для русских людей, и отметил скорость проектирования и возведения памятника.

Сергей Лавров отметил князя Александра Невского как выдающегося государственного деятеля: “Он думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении ее культурного, религиозного кода, о создании религиозной идентичности нашей родины. И сочетал в себе качества и полководца, и дипломата”.

Андрей Турчак в ходе открытия памятника рассказал, что для него Александр Невский страница истории: “Я родился в Ленинграде, где более трех веков покоятся мощи святого благоверного князя. Вторая моя родина - Псковская земля, на которой Александр Невский принял одну из самых важных, тяжелейших битв и победил в ней”.

Евгений Попов чуть ранее сообщил о своем намерении оказать содействие в установке памятника князю Александру Невскому на ул. Лобачевского в районе Проспекта Вернадского.