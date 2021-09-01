Закон об обязательной предзащите диссертаций в аспирантуре вступает в силу с 1 сентября

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон, который возвращает обязательную предзащиту диссертаций и отменяет госаккредитацию программ аспирантуры в российских вузах, вступает в силу с 1 сентября. Новая концепция программ аспирантуры нацелена на усиление научной работы аспирантов и ее результативности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

"Задача аспирантуры - подготовка научных и научно- педагогических кадров. Новая концепция программ аспирантуры нацелена на усиление научной работы аспирантов и ее результативности, а также качества подготовленных диссертаций на соискание ученой степени", - пояснили в пресс-службе.

Согласно закону, предзащита станет обязательным условием итоговой аттестации для аспиранта. При этом диплом об окончании аспирантуры будет упразднен - вместо него будет выдаваться заключение о соответствии диссертации на соискание ученой степени кандидата наук установленным критериям и свидетельства об окончании аспирантуры.

Кроме того, документ вводит новую модель реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и адъюнктуре. Закон отменяет процедуру госаккредитации программ аспирантуры и адъюнктуры, установив, что они будут разрабатываться не на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а на основе федеральных государственных требований, которые будут утверждаться Министерством науки и высшего образования РФ. При этом образовательные организации, у которых аккредитация истекает до вступления закона в силу, будут считаться аккредитованными.