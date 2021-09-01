Все городские отрасли Москвы переживают цифровую революцию – Собянин

17:10

Москва - один из мировых лидеров по цифровым технологиям и онлайн-услугам - сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления на тему «Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов» на II марафоне «Новые знания». Градоначальником отмечена технологическая готовность Москвы к революции в цифровой области.

«Мы сегодня - один из первых городов мира по smart-технологиям, цифровым технологиям, электронным услугам», — отметил Собянин.

Он подчеркнул недорогой по сравнению с крупными мировыми мегаполисами мобильный интернет, доступ к бесплатной сети Wi-Fi практически во всех общественных местах, и уделил особое внимание связи нового поколения 5G: «Не за горами связь нового поколения 5G, которая тестируется в городе на самых разных участках: на ВДНХ, в отдельных микрорайонах. Сейчас готовится большой проект 5G в Московском метрополитене».

Все городские отрасли, по словам Сергея Собянина, от гор услуг до городского транспорта будут цифровизироваться.

«Московская интеллектуально-транспортная система - одна из самых мощных в мире и самых эффективных. Искусственный интеллект помогает регулировать светофоры. <…> Мы сегодня испытываем беспилотники на трамваях, метрополитене и в электричках. В каком-то виде будем внедрять, даже если человек будет находиться (в транспорте). Основную функцию на себя будут брать беспилотники», — сказал в заключение мэр.