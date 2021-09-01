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Большинство американцев считает, что США не достигли своих целей в Афганистане - опрос

17:40 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство американцев - 69% - придерживаются мнения, что США так и не удалось достичь своих целей в Афганистане несмотря на то, что военная операция там продолжалась 20 лет. Об этом пишет в среду газета "Хилл", ссылаясь на результаты общенационального опроса, проведенного вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center.

Лишь 26% против 71% полагают, что администрация президента Джо Байдена реагировала должным образом на критическую ситуацию в Афганистане, где радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной.

Тем не менее 54% жителей США назвали правильным решение вывести из Афганистана американские войска. 42% считают, что это был ошибочный шаг. 46% опрошенных полагают, что возвращение талибов к власти представляет угрозу для США.

Опрос проводился 23-29 августа, участие в нем приняли свыше 10,3 тыс. американцев. Статистическая погрешность составляет 1,6 процентных пункта.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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