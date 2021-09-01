Профессор Александр Мажуга: Популяризация науки поможет вузам найти бизнес-партнеров

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Популяризировать науку в России помогут специальные подразделения, которые нужно создать в научных организациях и высших учебных заведениях, считает профессор, доктор химических наук Александр Мажуга. Они должны просто и ярко рассказывать россиянам о достижениях и работе ученых, а в результате вузам будет проще искать предприятия, с которыми можно плодотворно сотрудничать. «В российских научных-исследовательских организациях и ведущих вузах должны появиться специальные структурные подразделения, основная задача которых будет заключаться в популяризации полученных научных результатов, - говорит Мажуга. - Продвигаемая информация о достижениях должна охватывать самые широкие слои населения, а не только специалистов».

Как считает Мажуга, популяризация науки даст возможность заинтересовать новыми разработками бизнесменова, а в перспективе и наладить деловое партнерство. По мнению эксперт по делам молодежи Михаила Пономарева, в качестве примера можно использовать подачу, свойственную для документальных фильмов, создаваемых каналами National Geographic или Discovery. «Зарубежный опыт популяризации научно-технической деятельности дает хороший пример для подражания, поэтому нам стоит двигаться по уже проторенному пути», - полагает Пономарев.