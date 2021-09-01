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МВД за 10 дней операции "Звезда Каспия" изъяли свыше 187 кг наркотиков

18:20 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов за 10 дней операции "Звезда Каспия" изъяли свыше 187 кг наркотиков, а также задержали 224 человека по подозрению в совершении наркопреступлений, восемь из них - иностранцы. Об этом ТАСС сообщили в пресс- центре МВД России.

"Обнаружено и изъято свыше 187 килограммов наркотических средств: около 148 кг марихуаны, 600 граммов синтетических наркотиков, 700 граммов героина, свыше 35 кг иных видов наркотиков и двух килограммов психотропных веществ. По подозрению в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков задержаны 224 гражданина, из них 8 иностранных", - сказали в пресс-центре.

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