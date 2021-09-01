Власти Британии не смогли верно оценить скорость захвата талибами Афганистана - Рааб
18:12 01.09.2021 Источник: Интерфакс
Британские власти не смогли предугадать скорость, с которой движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватит власть в Афганистане, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
"Мы были неправы", - сказал он в британском парламенте, отвечая на вопрос о том, стало ли для Лондона сюрпризом то, что талибы в августе буквально за несколько дней займут все крупнейшие города Афганистана.
По словам Рааба, в Лондоне полагали, что талибы будут постепенно укреплять свои позиции в Афганистане, однако - за 2021 год не смогут захватить власть.
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