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НОВОСТИ

Греф попросил команду Сбера уделить внимание каждому пенсионеру

18:45 01.09.2021

СберБанк в ближайшие дни начислит пенсионерам денежные выплаты в размере 10 тыс. рублей в соответствии с Указом Президента РФ от 24 августа 2021 года - сообщают СМИ со ссылкой на копию письма президента, председателя правления кредитной организации Германа Грефа сотрудникам.

Герман Греф в своем сообщении называет эту акцию “самой масштабной социальной акцией” и призывает сотрудников проявить свои лучшие качества, уделив внимание каждому пришедшему за выплатами пенсионеру. Он также отметил, что несмотря на серьезное увеличение нагрузки на сотрудников банка, работающих с клиентами, ими должна обеспечиваться возможность получения выплаты в любой удобный для пожилых клиентов момент, «И я точно знаю — мы с вами справимся», — заключил глава Сбербанка.

Пресс-служба Сбера отметила, что «это рекордная в практике Сбера выплата: и по общей сумме, и по числу получателей, и по срокам её осуществления»

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