Греф попросил команду Сбера уделить внимание каждому пенсионеру
18:45 01.09.2021
Герман Греф в своем сообщении называет эту акцию “самой масштабной социальной акцией” и призывает сотрудников проявить свои лучшие качества, уделив внимание каждому пришедшему за выплатами пенсионеру. Он также отметил, что несмотря на серьезное увеличение нагрузки на сотрудников банка, работающих с клиентами, ими должна обеспечиваться возможность получения выплаты в любой удобный для пожилых клиентов момент, «И я точно знаю — мы с вами справимся», — заключил глава Сбербанка.
Пресс-служба Сбера отметила, что «это рекордная в практике Сбера выплата: и по общей сумме, и по числу получателей, и по срокам её осуществления»
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