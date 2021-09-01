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Урок мира для школьников Юго-западного округа провел Герой России Роман Романенко

18:52 01.09.2021

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Фото: Иван Степанов
Депутат Государственной Думы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко со школьниками столичного Ясенево на уроке мира говорил о профессиональных стремлениях, личных и современных ценностях.

«Сегодня памятный день для всех школьников, особенно первоклашек, их родителей и учителей. Многие из ребят продолжат знакомство с миром знаний, а самые юные только откроют для себя непростую, но благодарную дорогу в этот удивительный и полезный мир. Овладевайте знаниями, стремитесь стать грамотными эрудированными людьми, чтобы своим умом и талантом приносить пользу Родине!», – пожелал юным школьникам Герой России.

В беседе с юными ясеневцами депутат рассказал о своём жизненном пути, также они обсудили вопросы выбора профессии и дисциплины, на которые стоит ориентироваться при выборе профессии конструктора летательных аппаратов или космонавта., чуть позже школьники поделились своими мыслями об отзывчивости и доброте.

Завершая встречу Роман Романенко посоветовал новоиспеченным школьникам: «Образование играет важнейшую роль в современном мире. Это не только фундамент будущей успешной карьеры отдельного человека, но и основа процветания всего общества. Поэтому призываю вас быть ответственными в учёбе, пробовать себя в спорте, искусстве и разных науках, чтобы к концу обучения вы уже точно знали, какой профессиональной деятельности хотите посвятить свою жизнь».

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