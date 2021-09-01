Делегация талибов встретилась с представителями Нидерландов в Катаре
19:17 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегация захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) встретилась в столице Катара с представителями Министерства иностранных дел Нидерландов. Об этом сообщил в среду член катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим на своей странице в "Твиттере".
"Сегодня заместитель руководителя аппарата "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов - прим. ТАСС) по политическим вопросам Шер Мохаммад Аббас Станикзай и сопровождающая его делегация встретились в Дохе с группой представителей МИД Нидерландов", - отметил он.
По его словам, "обе стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, а также процесс восстановления внутреннего и международного авиасообщения в стране".
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