За неделю цены на бензин выросли на 7 коп за литр - Росстат
19:20 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средние потребительские цены на бензин в России с 23 по 29 августа 2021 года выросли на 7 коп. и составили 49,08 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.
Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 6 коп. - до 46,16 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 9 коп. - до 49,98 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 также возросла на 9 коп. - до 57,65 руб. за литр.
Дизельное топливо увеличилось в цене на 3 коп. - до 50,69 руб. за литр.
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