Для правового регулирования интернет-сферы необходимы совместные усилия бизнеса и государства - Баженов
19:26 01.09.2021
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Фото Максима Манюрова
«Технологические новинки дают огромные возможности для кибермошенников. Их жертвами часто становятся дети. Оградить подрастающее поколение от этой проблемы - наша с вами обязанность. Это борьба за безопасное будущее нашей страны», — прокомментировал совместные меры бизнеса и государства в правовом урегулировании кибер-сферы Тимофей Баженов.
Безопасность клиентов лежит в сфере интересов легальных компаний, напрямую работающих в интернет-пространстве, потому они возложили на себя обязательства по защите детей и подростков от информации, способной оказать на них негативное воздействие. Соблюдение хартии предполагает снижение объема противозаконного контента.
По мнению тележурналиста в школах необходимо внедрить специальные факультативы противодействия интернет-мошенникам, так как это - навык, следовательно, ему можно обучить. Мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает эту инициативу, он одобрил создание и загрузку видеоуроков по кибербезопасности на портал Московской электронной школы.
76% детей и подростков хотя бы раз, согласно исследованиям, сталкивались с мошенниками в сетевых играх или получали от них звонки. По мнению тележурналиста, принятые меры в будущем будут способствовать организации безопасного интернет-пространства.
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