0
0
104
НОВОСТИ

Для правового регулирования интернет-сферы необходимы совместные усилия бизнеса и государства - Баженов

19:26 01.09.2021

15816816.jpg
Фото Максима Манюрова
Российские операторы мобильной связи, медиахолдинги и интернет–компании создали совместную хартию о кибер-пространстве, призванную защитить детей от нежелательного контента. По мнению лидера общественного движения Тимофея Баженова, бизнес-сообщество и государство должны объединить усилия в противодействии интернет-преступности, поэтому считает создание хартии своевременным.

«Технологические новинки дают огромные возможности для кибермошенников. Их жертвами часто становятся дети. Оградить подрастающее поколение от этой проблемы - наша с вами обязанность. Это борьба за безопасное будущее нашей страны», — прокомментировал совместные меры бизнеса и государства в правовом урегулировании кибер-сферы Тимофей Баженов.

Безопасность клиентов лежит в сфере интересов легальных компаний, напрямую работающих в интернет-пространстве, потому они возложили на себя обязательства по защите детей и подростков от информации, способной оказать на них негативное воздействие. Соблюдение хартии предполагает снижение объема противозаконного контента.

По мнению тележурналиста в школах необходимо внедрить специальные факультативы противодействия интернет-мошенникам, так как это - навык, следовательно, ему можно обучить. Мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает эту инициативу, он одобрил создание и загрузку видеоуроков по кибербезопасности на портал Московской электронной школы.

76% детей и подростков хотя бы раз, согласно исследованиям, сталкивались с мошенниками в сетевых играх или получали от них звонки. По мнению тележурналиста, принятые меры в будущем будут способствовать организации безопасного интернет-пространства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:20 01.09.2021
Годовая инфляция в России последнюю неделю лета ускорилась - МЭР
0
0
20:10 01.09.2021
МИД КНР: В отношении Афганистана "США собираются вернуться к своей зловредной привычке..."
0
34
20:05 01.09.2021
СМИ назвали имя вероятного будущего верховного руководителя Афганистана
0
50
19:45 01.09.2021
Запасов продуктов от ООН в Афганистане осталось примерно на месяц
0
89
19:20 01.09.2021
За неделю цены на бензин выросли на 7 коп за литр - Росстат
0
115
19:17 01.09.2021
Делегация талибов встретилась с представителями Нидерландов в Катаре
0
126
19:10 01.09.2021
СберПрайм для молодежи до конца года будет стоить 1 рубль
0
145
18:52 01.09.2021
Урок мира для школьников Юго-западного округа провел Герой России Роман Романенко
0
140
18:45 01.09.2021
Греф попросил команду Сбера уделить внимание каждому пенсионеру
0
173
18:20 01.09.2021
МВД за 10 дней операции "Звезда Каспия" изъяли свыше 187 кг наркотиков
0
204

Возврат к списку