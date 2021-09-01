Для правового регулирования интернет-сферы необходимы совместные усилия бизнеса и государства - Баженов

19:26

Фото Максима Манюрова



Российские операторы мобильной связи, медиахолдинги и интернет–компании создали совместную хартию о кибер-пространстве, призванную защитить детей от нежелательного контента. По мнению лидера общественного движения Тимофея Баженова, бизнес-сообщество и государство должны объединить усилия в противодействии интернет-преступности, поэтому считает создание хартии своевременным.

«Технологические новинки дают огромные возможности для кибермошенников. Их жертвами часто становятся дети. Оградить подрастающее поколение от этой проблемы - наша с вами обязанность. Это борьба за безопасное будущее нашей страны», — прокомментировал совместные меры бизнеса и государства в правовом урегулировании кибер-сферы Тимофей Баженов.

Безопасность клиентов лежит в сфере интересов легальных компаний, напрямую работающих в интернет-пространстве, потому они возложили на себя обязательства по защите детей и подростков от информации, способной оказать на них негативное воздействие. Соблюдение хартии предполагает снижение объема противозаконного контента.

По мнению тележурналиста в школах необходимо внедрить специальные факультативы противодействия интернет-мошенникам, так как это - навык, следовательно, ему можно обучить. Мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает эту инициативу, он одобрил создание и загрузку видеоуроков по кибербезопасности на портал Московской электронной школы.

76% детей и подростков хотя бы раз, согласно исследованиям, сталкивались с мошенниками в сетевых играх или получали от них звонки. По мнению тележурналиста, принятые меры в будущем будут способствовать организации безопасного интернет-пространства.