Запасов продуктов от ООН в Афганистане осталось примерно на месяц

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Афганистан может остаться без запасов продовольственной помощи ООН к концу сентября. Об этом заявил в среду спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров, выступая по видеосвязи.

"К концу сентября, запасы, которые распределяются в стране, возможно, иссякнут. У нас закончатся запасы, мы не сможем предоставлять жизненно необходимое продовольствие", - сказал он.