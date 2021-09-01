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НОВОСТИ

Запасов продуктов от ООН в Афганистане осталось примерно на месяц

19:45 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Афганистан может остаться без запасов продовольственной помощи ООН к концу сентября. Об этом заявил в среду спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров, выступая по видеосвязи.

"К концу сентября, запасы, которые распределяются в стране, возможно, иссякнут. У нас закончатся запасы, мы не сможем предоставлять жизненно необходимое продовольствие", - сказал он.

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