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МИД КНР: В отношении Афганистана "США собираются вернуться к своей зловредной привычке..."

20:10 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты поступят неразумно, заморозив долларовые счета Афганистана и запустив механизм санкций против этой страны. Такое мнение выразил в среду министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с дипломатическим советником французского президента Эмманюэлем Бонном.

"США к тому же собираются вернуться к своей зловредной привычке - применить односторонние санкции против Афганистана. В частности, заморозить его валютные активы в Соединенных Штатах, - приводит слова Ван И сайт МИД КНР. - Это не мудрые намерения, к тому же такие действия не принесут никакой пользы".

Как уточнил китайский министр, США несут ответственность за поспешный вывод американских войск из Афганистана. "Сейчас крайне важно оперативно предоставить афганской стороне экстренную помощь. <...> Нужно принять эффективные меры и помочь ей спокойно преодолеть переходный период", - добавил он.

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