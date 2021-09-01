МИД КНР: В отношении Афганистана "США собираются вернуться к своей зловредной привычке..."
20:10 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты поступят неразумно, заморозив долларовые счета Афганистана и запустив механизм санкций против этой страны. Такое мнение выразил в среду министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с дипломатическим советником французского президента Эмманюэлем Бонном.
"США к тому же собираются вернуться к своей зловредной привычке - применить односторонние санкции против Афганистана. В частности, заморозить его валютные активы в Соединенных Штатах, - приводит слова Ван И сайт МИД КНР. - Это не мудрые намерения, к тому же такие действия не принесут никакой пользы".
Как уточнил китайский министр, США несут ответственность за поспешный вывод американских войск из Афганистана. "Сейчас крайне важно оперативно предоставить афганской стороне экстренную помощь. <...> Нужно принять эффективные меры и помочь ей спокойно преодолеть переходный период", - добавил он.
НОВОСТИ
- 20:20 01.09.2021
- Годовая инфляция в России последнюю неделю лета ускорилась - МЭР
- 20:05 01.09.2021
- СМИ назвали имя вероятного будущего верховного руководителя Афганистана
- 19:45 01.09.2021
- Запасов продуктов от ООН в Афганистане осталось примерно на месяц
- 19:26 01.09.2021
- Для правового регулирования интернет-сферы необходимы совместные усилия бизнеса и государства - Баженов
- 19:20 01.09.2021
- За неделю цены на бензин выросли на 7 коп за литр - Росстат
- 19:17 01.09.2021
- Делегация талибов встретилась с представителями Нидерландов в Катаре
- 19:10 01.09.2021
- СберПрайм для молодежи до конца года будет стоить 1 рубль
- 18:52 01.09.2021
- Урок мира для школьников Юго-западного округа провел Герой России Роман Романенко
- 18:45 01.09.2021
- Греф попросил команду Сбера уделить внимание каждому пенсионеру
- 18:20 01.09.2021
- МВД за 10 дней операции "Звезда Каспия" изъяли свыше 187 кг наркотиков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать