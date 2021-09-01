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НОВОСТИ

СМИ назвали имя вероятного будущего верховного руководителя Афганистана

20:05 01.09.2021 Источник: Интерфакс

Верховным руководителем Афганистана будет назначен лидер движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада, сообщает в среду телеканал Tolo News со ссылкой на представителя организации.

По словам члена комиссии "Талибов" по вопросам культуры Анамуллы Самангани, Ахундзада будет лидером, под руководством которого управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр.

"Консультации по вопросу нового правительства... практически завершены. Нет сомнений относительно присутствия Ахундзады в руководстве страны. Он будет руководителем правительства, и не должно быть даже вопросов в этом отношении", - сказал Самангани.

По данным ряда СМИ, вероятно, в новом правительстве, которое сформируют талибы, будет создан пост премьера страны. Однако конкретных данных о том, кто им может стать, пока нет.

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