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НОВОСТИ

Годовая инфляция в России последнюю неделю лета ускорилась - МЭР

20:20 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России за неделю с 24 по 30 августа ускорилась до 6,79%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"На потребительском рынке, по еженедельным данным Росстата, за неделю с 24 по 30 августа инфляция составила 0,09% (0,10% неделей ранее)", - отмечается в обзоре.

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