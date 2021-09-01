Годовая инфляция в России последнюю неделю лета ускорилась - МЭР

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России за неделю с 24 по 30 августа ускорилась до 6,79%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"На потребительском рынке, по еженедельным данным Росстата, за неделю с 24 по 30 августа инфляция составила 0,09% (0,10% неделей ранее)", - отмечается в обзоре.