ЕС пока не собирается возвращать сотрудников своей миссии в Афганистан
21:10 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз эвакуировал из Афганистана весь персонал своей миссии в количестве 520 человек, ее работа в стране приостановлена. Об этом заявил в среду управляющий директор отдела Азиатско-Тихоокеанского региона Гуннар Виганд, выступая на заседании Комитета Европарламента по Афганистану.
"Миссия ЕС в полном составе эвакуирована из Кабула и переведена в Брюссель. Мы теперь будем работать по ситуации в этой стране из Брюсселя в сотрудничестве с нашими партнерами", - сказал он.
Никаких сроков для возвращения представительства ЕС в Афганистан Виганд не назвал, сказав только, что это произойдет, когда появятся условия.
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