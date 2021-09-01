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НОВОСТИ

ЕС пока не собирается возвращать сотрудников своей миссии в Афганистан

21:10 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз эвакуировал из Афганистана весь персонал своей миссии в количестве 520 человек, ее работа в стране приостановлена. Об этом заявил в среду управляющий директор отдела Азиатско-Тихоокеанского региона Гуннар Виганд, выступая на заседании Комитета Европарламента по Афганистану.

"Миссия ЕС в полном составе эвакуирована из Кабула и переведена в Брюссель. Мы теперь будем работать по ситуации в этой стране из Брюсселя в сотрудничестве с нашими партнерами", - сказал он.

Никаких сроков для возвращения представительства ЕС в Афганистан Виганд не назвал, сказав только, что это произойдет, когда появятся условия.

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