Глава Минобороны США собирается посетить район Персидского залива

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин нанесет на следующей неделе визит в регион Персидского залива. Он сообщил об этом в среду на пресс-конференции в Пентагоне.

"Мы (военное ведомство США - прим. ТАСС) являемся частью неотложных командных усилий, направленных на то, чтобы переместить эвакуируемых афганцев из временных пристанищ на промежуточные базы сосредоточения в [Персидском] заливе и Европе и далее, дабы они могли начать новую жизнь, - заявил Остин. - И я отправлюсь на следующей неделе в [Персидский] залив, чтобы поблагодарить наших партнеров там, которые сделали так много в целях оказания помощи и предоставления пристанища мирным афганцам".