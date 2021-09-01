Инвесторы с осторожностью относятся к акциям "Газпрома"
21:23 01.09.2021
Целый рад факторов привел к росту цен на акции российских нефтегазовых компаний в последние недели, пишут «Ведомости». Эта позитивная динамика связана c оптимизмом вызванным продолжающейся накачкой деньгами ведущих экономик центральными банками, с ожиданиями восстановления мировой экономики и ростом цен на нефть и газ. Например, в 2021 году котировки нефти Brent прибавили 40% в рублевом выражении, а спотовые цены на газ на бирже TTF увеличились в 2,5 раза.
В результате акции «Роснефти» достигли исторического максимума в 581,8 руб. за ценную бумагу7 июля. Акции «Лукойла» достигли максимума в 6996,5 руб. 1 июля, а бумаги «Новатэка» — 17 августа, когда стоили 1804 руб. Акции «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Газпром нефти» достигали пиковых значений в январе 2020 года.
Исключение составляют акции «Газпрома». Котировки монополии все еще далеки от максимальных значений - около 367 руб. — на которых они торговались в мае 2008 года. Текущая цена акций «Газпрома» примерно на 15% ниже исторического максимума. Депозитарные расписки компании торгуются примерно на 73% ниже пикового значения в 31 долл. , которое также было зафиксировано в мае 2008 года.
При этом ценные бумаги большинства российских нефтегазовых компаний по мере восстановления мировых цен на углеводороды и улучшения финансовых показателей превысили пиковые значения 2008 года в течение последующих нескольких лет.
Сейчас цены акций нефтегазовых компаний за исключением «Сургутнефтегаза» в разы превышают максимальные уровни, которые были зафиксированы в 2008 году и снижение зафиксировано только у «Газпрома».
Как полагают аналитики, серьезное расхождение в уровнях цен акций относительно максимальных исторических значений может являться отражением эффективности операционной и финансовой деятельности той или иной компании, представленной на бирже. Как отмечают «Ведомости», то, что акции «Роснефти», «Лукойла» и «Новатэка» торгуются близко к максимальным историческим значениям, может говорить о высокой оценке перспектив этих компаний. Недостижение же «Газпромом» максимальных значений может свидетельствовать о неуверенности инвесторов в эффективности капитальных затрат компании и устойчивости высоких финансовых показателей.
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