0
0
111
НОВОСТИ

США возобновляет работу комиссии по стратегическому партнерству с Украиной

22:10 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден объявил в среду перед переговорами с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме о возобновлении работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству США и Украины.

"Мы возобновляем Комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами, и мы также заключаем рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства, мы также выделяем новый пакет военной помощи в объеме 60 млн долларов", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:00 01.09.2021
Джен Псаки отметила, что Украине нужно провести ряд реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО
0
53
21:35 01.09.2021
Глава Минобороны США собирается посетить район Персидского залива
0
170
21:23 01.09.2021
Инвесторы с осторожностью относятся к акциям "Газпрома"
0
202
21:10 01.09.2021
ЕС пока не собирается возвращать сотрудников своей миссии в Афганистан
0
183
20:20 01.09.2021
Годовая инфляция в России последнюю неделю лета ускорилась - МЭР
0
246
20:10 01.09.2021
МИД КНР: В отношении Афганистана "США собираются вернуться к своей зловредной привычке..."
0
263
20:05 01.09.2021
СМИ назвали имя вероятного будущего верховного руководителя Афганистана
0
258
19:45 01.09.2021
Запасов продуктов от ООН в Афганистане осталось примерно на месяц
0
260
19:26 01.09.2021
Для правового регулирования интернет-сферы необходимы совместные усилия бизнеса и государства - Баженов
0
265
19:20 01.09.2021
За неделю цены на бензин выросли на 7 коп за литр - Росстат
0
266

Возврат к списку