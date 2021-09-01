США возобновляет работу комиссии по стратегическому партнерству с Украиной

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден объявил в среду перед переговорами с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме о возобновлении работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству США и Украины.

"Мы возобновляем Комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами, и мы также заключаем рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства, мы также выделяем новый пакет военной помощи в объеме 60 млн долларов", - сказал он.