США возобновляет работу комиссии по стратегическому партнерству с Украиной
22:10 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден объявил в среду перед переговорами с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме о возобновлении работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству США и Украины.
"Мы возобновляем Комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами, и мы также заключаем рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства, мы также выделяем новый пакет военной помощи в объеме 60 млн долларов", - сказал он.
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