0
0
0
НОВОСТИ

Джен Псаки отметила, что Украине нужно провести ряд реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО

23:00 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что Украине следует выполнить ряд условий, чтобы страна соответствовала стандартам Североатлантического альянса, вместе с тем Вашингтон не может единолично принимать решения о членстве государств в НАТО. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Думаю, важно понимать <...>, что это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты", - отметила она, отвечая на вопрос о том, может ли Вашингтон установить четкие сроки вступления Украины в НАТО. "Есть шаги, которые должна сделать Украина, они хорошо знают, какие. Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста", - продолжила она, пояснив, что выполнение данных условий необходимо для "соответствия стандартам НАТО". "Мы, конечно, поддерживаем усилия, направленные на это", - подчеркнула Псаки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:10 01.09.2021
США возобновляет работу комиссии по стратегическому партнерству с Украиной
0
134
21:35 01.09.2021
Глава Минобороны США собирается посетить район Персидского залива
0
170
21:23 01.09.2021
Инвесторы с осторожностью относятся к акциям "Газпрома"
0
202
21:10 01.09.2021
ЕС пока не собирается возвращать сотрудников своей миссии в Афганистан
0
183
20:20 01.09.2021
Годовая инфляция в России последнюю неделю лета ускорилась - МЭР
0
246
20:10 01.09.2021
МИД КНР: В отношении Афганистана "США собираются вернуться к своей зловредной привычке..."
0
263
20:05 01.09.2021
СМИ назвали имя вероятного будущего верховного руководителя Афганистана
0
258
19:45 01.09.2021
Запасов продуктов от ООН в Афганистане осталось примерно на месяц
0
260
19:26 01.09.2021
Для правового регулирования интернет-сферы необходимы совместные усилия бизнеса и государства - Баженов
0
265
19:20 01.09.2021
За неделю цены на бензин выросли на 7 коп за литр - Росстат
0
266

Возврат к списку