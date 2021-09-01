Джен Псаки отметила, что Украине нужно провести ряд реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что Украине следует выполнить ряд условий, чтобы страна соответствовала стандартам Североатлантического альянса, вместе с тем Вашингтон не может единолично принимать решения о членстве государств в НАТО. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Думаю, важно понимать <...>, что это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты", - отметила она, отвечая на вопрос о том, может ли Вашингтон установить четкие сроки вступления Украины в НАТО. "Есть шаги, которые должна сделать Украина, они хорошо знают, какие. Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста", - продолжила она, пояснив, что выполнение данных условий необходимо для "соответствия стандартам НАТО". "Мы, конечно, поддерживаем усилия, направленные на это", - подчеркнула Псаки.