Из-за циклона "Ида" на северо-востоке США объявлена угроза наводнений
08:20 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на побережье штата Луизиана в минувшее воскресенье. Вскоре он ослаб до тропического шторма.
На данный момент природное явление, которое специалисты характеризуют как посттропический циклон, движется в северо- восточном направлении со скоростью около 12,5 м/с, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/ с. Специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами предупреждают, что циклон сопровождается "сильными осадками и грозит наводнениями".
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