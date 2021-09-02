Из-за циклона "Ида" на северо-востоке США объявлена угроза наводнений

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угроза наводнений объявлена из-за тропического циклона "Ида" на северо- востоке США, в том числе в крупнейшем американском мегаполисе Нью-Йорке. Об этом сообщается в среду в "Твиттере" Национального центра по наблюдению за ураганами.



Ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на побережье штата Луизиана в минувшее воскресенье. Вскоре он ослаб до тропического шторма.



На данный момент природное явление, которое специалисты характеризуют как посттропический циклон, движется в северо- восточном направлении со скоростью около 12,5 м/с, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/ с. Специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами предупреждают, что циклон сопровождается "сильными осадками и грозит наводнениями".



