За год в стройотрасли зарплаты выросли на 20% - Минстрой РФ
08:30 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"За последний год зарплаты в строительной отрасли даже по государственным контрактам увеличились минимум на 20%. И это видно по сметам, документам, которые сегодня есть", - сказал Стасишин.
По словам замминистра, сегодня существует проблема профессиональных квалифицированных кадров не только с высшим, но и со средним специальным образованием. По всей стране есть высокий спрос на кадры в строительной отрасли, добавил Стасишин.
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