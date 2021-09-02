За год в стройотрасли зарплаты выросли на 20% - Минстрой РФ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заработная плата в сфере строительства в России за последний год выросла минимум на 20%. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме.



"За последний год зарплаты в строительной отрасли даже по государственным контрактам увеличились минимум на 20%. И это видно по сметам, документам, которые сегодня есть", - сказал Стасишин.



По словам замминистра, сегодня существует проблема профессиональных квалифицированных кадров не только с высшим, но и со средним специальным образованием. По всей стране есть высокий спрос на кадры в строительной отрасли, добавил Стасишин.



