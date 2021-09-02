Зеленский заявил, что США введут санкции против "Северного потока - 2" в случае проблем у Украины
09:00 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Джо Байденом выступил с утверждением о том, что США гарантируют санкции против "Северного потока - 2" в случае создания энергетических проблем Украине со стороны других государств. Об этом украинский лидер заявил по итогам переговоров, общаясь с журналистами. Трансляцию вел телеканал "Украина-24".
"Пока что мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что, если со стороны РФ или со стороны других представителей, других сторон "Северного потока - 2" в случае его запуска <...> будут нарушены какие- то вещи, которые предусматривают небезопасную ситуацию, энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против "Северного потока - 2", - утверждал президент Украины. Такую позицию Зеленский назвал "большой победой", однако отметил, что этот вопрос нужно обсуждать далее.
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