Премьер Японии не посетит нынешний ВЭФ и не будет выступать с видеообращением

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не примет участия в нынешнем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и не будет выступать с видеообращением. Об этом сообщил в четверг на пресс- конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Премьер-министр не посетит ВЭФ в этом году, также не планируется его выступление с видеообращением. Он не получал приглашения на этот форум", - сказал Като.