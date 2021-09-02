Рынок труда в РФ в целом вернулся на допандемийный уровень - Котяков

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский рынок труда в целом вернулся к показателям, которые были до пандемии. Об этом заявил в четверг министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Восточном экономическом форуме.

"Вчера буквально у нас вышли данные Росстата последние. По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень", - сказал он журналистам на полях форума.