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Запрет производить одноразовые товары из пластика могут ввести в РФ через 2 года - РЭО

09:32 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки может быть введен в России через два года. Столько времени потребуется на создание мощностей для производства альтернативных товаров, заявил ТАСС глава компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев.

Ранее РЭО подготовила список из 28 одноразовых пластиковых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. Отмечалось, что запрет данных видов товаров и упаковки может быть введен только после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий.

"В пределах нескольких лет, мы уверены, что мощности соответствующие могут быть созданы. Около двух лет [может занять процесс создания мощностей] ", - сообщил он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг.

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