Директор института "Станкина" признал вину в многомиллионных хищениях - источник
10:00 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ "Станкин" Григорий Зусев, отправленный под домашний арест в Москве в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных денег, дал следователям признательные показания. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"После задержания Зусев дал следователям признательные показания в рамках предварительного расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в которых рассказал подробные сведения о совершенном им преступлении, - сказал собеседник агентства. - Расследование уголовного дела продолжается".
Официальными комментариями органов следствия, представителя подозреваемого и института, который он возглавляет, ТАСС пока не располагает.
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