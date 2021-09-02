Воспитанники из Сирии планируют продолжить обучение в вузах Минобороны

09:05

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербургском территориальном гарнизоне замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков посетил Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва и Санкт-Петербургский кадетский военный корпус, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года.

В настоящий момент Санкт-Петербургский кадетский военный корпус - единственное в России довузовское учреждение, где учатся воспитанники из Сирии. Это 32 человека в 5,6,7 и 8 классах. Отбор кандидатов для обучения проводится на конкурсной основе. За право учиться в России мальчишки борются целый год, проходя специальные конкурсные испытания, которые выдерживают далеко не все.

Для преодоления языкового барьера, выстраивания эффективной коммуникации, проведения результативной воспитательной работы, общения с родителями сирийских обучающихся в корпусе, работают сотрудники

со знанием арабского языка в качестве воспитателей и педагога дополнительного образования. Многие воспитанники из Сирии планируют продолжить обучение в вузах Минобороны России.

В рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года, заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков поздравил воспитанников Кадетского военного корпуса с десятилетним юбилеем, вручил символический ключ знаний и выразил особые пожелания.

«Сегодня День знаний совпадает еще с одним важным событием. Санкт-Петербургскому кадетскому военному корпусу исполнилось 10 лет. Отмечаю, что он объединил в себе лучшие традиции современной истории развития кадетского образования. В нем каждый из воспитанников по-настоящему готовится к профессии - Родину защищать, активно занимается спортом, развивает в себе волю и уверенность. Кроме того, мундир Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса объединил и подружил на долгие годы воспитанников из России и Сирийской Арабской Республики. Пусть всегда для вас будет мир и счастливое детство!», - генерал армии Дмитрий Булгаков.

