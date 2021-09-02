За точностью выполнения заданий на АрМИ-2021 следят по спутникам

09:10

Оценка выступлений команд-участниц Армейских международных игр проводится максимально скрупулёзно – иногда для уточнения оценки судьи используют анализы данных, полученных со спутников системы ГЛОНАСС, заявил журналистам главный судья АрМИ-2021 генерал-майор Александр Перязев.

«Может быть молниеносное поражение мишени после выстрела. Но перед поражением мишени есть еще ряд действий, которые должна отследить судейская коллегия. Также на конкурсах, к примеру, «Десантный взвод», «Военное ралли», «Меридиан» контрольные точки, с которых необходимо снять данные и обработать. На «Меридиане» (конкурс военных геодезистов – ред) вообще система ГЛОНАСС используется», - сказал он.

Генерал пояснил, что данные со спутников нужны для того, чтобы максимально точно определить уровень выполнения конкурсной задачи, особенно это актуально в спорных ситуациях, когда борьба между соперниками по АрМИ идёт за «метры и секунды».

«Мы сейчас в обязательном порядке для всех стран, которые принимают конкурсы, требуем объективного судейства – это видеоконтроль, видеосъемка. Должна вестись минимум с трех положений: справа, слева и сверху, чтобы объективно судить действия. Это сложный процесс. Для ускорения принятия решения мы постоянно ведем обсуждение со странами-организаторами по видеоконференцсвязи», - добавил Перзяев.

Армейские международные игры проводятся в период с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Конкурсы принимают 11 стран: Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан и Россия. Игры включают 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке.