Список самых вымирающих регионов РФ возглавила Саратовская область

10:05

Данные из доклада Росстата о социально-экономическом развитии России свидетельствуют, что по итогам первого полугодия 2021 года Саратовская область возглавила список регионов РФ, которые наиболее стремительно теряют население.

За шесть месяцев из-за естественных причин население Саратовской области сократилось на 12 028 человек. На 20 860 умерших пришлось только 8 832 родившихся младенцев. За тот же период к этой цифре прибавилась миграционная убыль. По числу уехавших Саратов прочно обосновался на втором месте после Омской области.

Всего с начала года миграционные и естественные потери достигли 16 221 человека. По абсолютной убыли Саратовская область занимает 1 место в России. На втором — Нижегородская область. nversia.ru