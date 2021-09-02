Список самых вымирающих регионов РФ возглавила Саратовская область
10:05 02.09.2021
Данные из доклада Росстата о социально-экономическом развитии России свидетельствуют, что по итогам первого полугодия 2021 года Саратовская область возглавила список регионов РФ, которые наиболее стремительно теряют население.
За шесть месяцев из-за естественных причин население Саратовской области сократилось на 12 028 человек. На 20 860 умерших пришлось только 8 832 родившихся младенцев. За тот же период к этой цифре прибавилась миграционная убыль. По числу уехавших Саратов прочно обосновался на втором месте после Омской области.
Всего с начала года миграционные и естественные потери достигли 16 221 человека. По абсолютной убыли Саратовская область занимает 1 место в России. На втором — Нижегородская область. nversia.ru
НОВОСТИ
- 11:32 02.09.2021
- Отдельное приглашение Японии на ВЭФ не отправлялось, форум открыт для всех - Песков
- 11:20 02.09.2021
- МИД КНР предложил Вашингтону осмыслить слова Путина о результатах миссии США в Афганистане
- 11:05 02.09.2021
- В Греции в возрасте 96 лет умер композитор Микис Теодоракис
- 11:00 02.09.2021
- Талибы решили начать военную операцию против сопротивления в Панджшере - "Аль-Джазира"
- 10:57 02.09.2021
- Сбер вышел на рынок Tax Free
- 10:32 02.09.2021
- ВС РФ собирается проверить дело Юрия Дмитриева
- 10:20 02.09.2021
- Британия разработала план перевода ядерных подлодок из Шотландии
- 10:00 02.09.2021
- Директор института "Станкина" признал вину в многомиллионных хищениях - источник
- 09:32 02.09.2021
- Запрет производить одноразовые товары из пластика могут ввести в РФ через 2 года - РЭО
- 09:20 02.09.2021
- Рынок труда в РФ в целом вернулся на допандемийный уровень - Котяков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать