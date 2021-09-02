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Список самых вымирающих регионов РФ возглавила Саратовская область

10:05 02.09.2021

Данные из доклада Росстата о социально-экономическом развитии России свидетельствуют, что по итогам первого полугодия 2021 года Саратовская область возглавила список регионов РФ, которые наиболее стремительно теряют население. 

За шесть месяцев из-за естественных причин население Саратовской области сократилось на 12 028 человек. На 20 860 умерших пришлось только 8 832 родившихся младенцев. За тот же период к этой цифре прибавилась миграционная убыль. По числу уехавших Саратов прочно обосновался на втором месте после Омской области. 

Всего с начала года миграционные и естественные потери достигли 16 221 человека. По абсолютной убыли Саратовская область занимает 1 место в России. На втором — Нижегородская область.  nversia.ru

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