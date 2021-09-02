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НОВОСТИ

Британия разработала план перевода ядерных подлодок из Шотландии

10:20 02.09.2021 Источник: Газета.Ru

Великобритания разработала план действий по переносу своих ядерных подводных лодок с баз в Шотландии в случае, если регион выйдет из состава Соединенного Королевства, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

По информации источников газеты, один из возможных вариантов предусматривает перенос субмарин на базу на территории Англии, в частности базу Девонпорт рядом с городом Плимут. 

Второй вариант действий предполагает переброску подлодок на базы, расположенные на территории одной из союзных стран. Речь идет, например, о американской военно-морской базе Кингс-Бей в Джорджии или базе французских атомных подлодок на полуострове Иль-Лонг недалеко от портового города Брест. 

В рамках третьего варианта, получившего название «ядерный Гибралтар», Лондон рассматривает долгосрочную аренду нынешних баз королевских Военно-морских сил (ВМС) в шотландских Фаслейне и Кулпорте.  Газета.Ru

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