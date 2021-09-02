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НОВОСТИ

Детская СберКарта научит пользоваться деньгами с шести лет

09:15 02.09.2021

Сбер приурочил ко Дню знаний 1 сентября выпуск нового уникального продукта - детской бесплатной СберКарты, которая даст возможность детям от 6 до 14 лет расплачиваться в онлайн и оффлайн-магазинах, а родителям через приложение Родительский контроль СберБанк Онлайн в специальном разделе “Детские финансы” управлять и контролировать расходы ребенка. Карта была представлена первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным в преддверии Восточного экономического форума. Детскую СберКарту можно бесплатно оформить как в мобильном приложении СберБанк Онлайн, так и в любом отделении СберБанка.

Карта имеет ряд преимуществ. Как и для взрослых, детская СберКарта выпускается на пластиковом носителе, что дает ей такие же возможности, как и “взрослым” картам, она может подключаться к любому из действующих электронных кошельков, к тому же за каждую покупку по карте будет начисляться 2% бонусов от СберСпасибо.

Специальное мобильное приложение СберKids научит ребенка обращаться с деньгами. Также в нем можно копить на мечту, посмотреть баланс карты, с помощью обучающих материалов получить знания о кибербезопасности.

Родители через раздел «Детские финансы» мобильного приложения СберБанк Онлайн, где собраны все финансовые сервисы, могут управлять детскими картами, платежами за образование, детскими страховками, воспользоваться представленными в них советами. Также они в любой момент могут перевести на СберКарту ребёнка деньги, отслеживать баланс, просматривать историю операций и устанавливать лимиты на покупки

Полноценную именную карту для своего ребенка родитель может заказать в несколько кликов в мобильном приложении СберБанк Онлайн, если в семье несколько детей можно оформить карту на каждого ребенка, забрать готовую карту можно в любом удобном отделении банка, выбрав его в момент оформления карты. Для получения нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

Карта абсолютно бесплатна при выпуске, и в обслуживании, её оформление не потребует от родителей никаких дополнительных расходов.

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