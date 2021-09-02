Талибы решили начать военную операцию против сопротивления в Панджшере - "Аль-Джазира"

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) приняло решение начать военную операцию против сопротивления в афганском регионе Панджшер. Об этом в четверг сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в движении.

По его данным, решение перейти к военному варианту талибы приняли после провала переговоров с лидерами сопротивления, в частности с Ахмадом Масудом.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.