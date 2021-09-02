В Греции в возрасте 96 лет умер композитор Микис Теодоракис

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греческий композитор Микис Теодоракис умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщило в четверг Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

"Человека, связанного с важнейшими моментами в новейшей истории Греции, великого композитора и беззаветного борца [за права и свободы людей] с нами больше нет", - отметило агентство.

Теодоракис - член греческого национального сопротивления, лауреат Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" (1983). В апреле 2020 года согласно указу президента РФ Владимира Путина Теодоракису была вручена медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".