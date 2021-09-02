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НОВОСТИ

МИД КНР предложил Вашингтону осмыслить слова Путина о результатах миссии США в Афганистане

11:20 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов должны глубоко задуматься над словами президента РФ Владимира Путина о трагических последствиях американской миротворческой миссии в Афганистане. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась", - заявил он на брифинге.

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