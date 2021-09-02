Сбер вышел на рынок Tax Free

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Сбер создал технологическую платформу Sber Tax Free и стал ее оператором - об этом на Восточном экономическом форуме рассказал заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов, также он отметил, что благодаря платформе Sber Tax Free, иностранным туристам вернется налог НДС на покупки, сделанные в России.

Платформа создана для организации постоянного взаимодействия между участниками процесса возмещения налогов: туристами, организациями розничной торговли, ФНС и ФТС, решение лежит в плоскости создания необходимой бизнес-инфраструктуры, а именно: IT-платформы для подключения розничных магазинов, пунктов возврата наличных в аэропортах, дропбоксов для форм Tax Free, логистики.

“Система Tax Free выгодна для всех её участников. Туристам она позволяет экономить на покупках, а торговой организации — благодаря рекламе, промокампаниям и онлайн-поиску — обеспечивает дополнительный трафик, а также рост среднего чека, повышение узнаваемости и улучшение репутации бренда. Торговая организация может подключиться к системе Sber Tax Free и выполнять все операции онлайн. Наше техническое решение выполнено в интуитивно понятном интерфейсе и не требует специального обучения персонала” - подчеркнул заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.