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Следует компенсировать утраченные сбережения советских вкладчиков из прибыли Сбербанка - Вассерман

11:52 02.09.2021

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Фото из личного архива А. Вассермана
Как информирует Центральный банк РФ, по итогам года банковский сектор может заработать 2 трлн руб. чистой прибыли, из них, по оценкам экспертов, прибыль СберБанка составит более 1 трлн рублей, в том числе от комиссионных и процентных доходов. Анатолий Вассерман выступил с инициативой о направлении части полученной Сбербанком прибыли на компенсацию утраченных советскими вкладчиками сбережений. Также им выдвинута инициатива о принятии закона, позволяющего людям, вкладывающим средства еще при Советском Союзе получить компенсацию из расчета 1 советский рубль = 500 российских рублей.

«За каждый советский рубль, обесценившийся из-за гиперинфляции в 1990-е годы, вкладчику надо выплатить по 500 российских рублей. При этом одна выплата не должна превышать 1 млн рублей», — подчеркивает аналитик.

По его мнению ПАО “Сбербанк”, являясь крупнейшим банком РФ имеет для этого все возможности.

Марина Костычева, Председатель Президиума Политсовета партии «Родина» находит саму идею Анатолия Вассермана заслуживающей внимания и рассмотрения, но также отмечает, что в современных экономических условиях процесс возвращения вкладов будет сложным и неоднозначным.

Юлия Гладкова, заместитель председателя Российского творческого союза работников культуры, также оценила инициативу положительно, заметив, что «банковского сектора действительно рекордные прибыли, а значит есть и возможность поучаствовать в социальной поддержке граждан».

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