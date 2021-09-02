Следует компенсировать утраченные сбережения советских вкладчиков из прибыли Сбербанка - Вассерман
11:52 02.09.2021
|Фото из личного архива А. Вассермана
«За каждый советский рубль, обесценившийся из-за гиперинфляции в 1990-е годы, вкладчику надо выплатить по 500 российских рублей. При этом одна выплата не должна превышать 1 млн рублей», — подчеркивает аналитик.
По его мнению ПАО “Сбербанк”, являясь крупнейшим банком РФ имеет для этого все возможности.
Марина Костычева, Председатель Президиума Политсовета партии «Родина» находит саму идею Анатолия Вассермана заслуживающей внимания и рассмотрения, но также отмечает, что в современных экономических условиях процесс возвращения вкладов будет сложным и неоднозначным.
Юлия Гладкова, заместитель председателя Российского творческого союза работников культуры, также оценила инициативу положительно, заметив, что «банковского сектора действительно рекордные прибыли, а значит есть и возможность поучаствовать в социальной поддержке граждан».
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