В России выявили 18 985 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 985, до 6 956 318. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 669, до 6 218 048. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 798 против 790 днем ранее, до 184 812. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,66%, следует из данных штаба.