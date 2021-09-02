Талибы дали гарантии безопасности российским дипломатам - Песков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ") в Афганистане предоставили российским дипломатам гарантии безопасности, пока все эти обязательства выполняются, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, какие действия Москва планирует предпринимать в отношении находящихся в Афганистане россиян, в том числе дипломатов, если обстановка там будет развиваться по неблагоприятному сценарию.

"В данном случае есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов. Пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются", - подчеркнул Песков.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.