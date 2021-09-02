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В Москве выявили 1 864 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 864 против 1 229 днем ранее, до 1 570 631. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,12%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 51 против 47 днем ранее. Всего в столице умерли 27 543 человека, следует из сообщения штаба.

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