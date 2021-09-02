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НОВОСТИ

США и Украина дружат не для себя, а только против России, считает Песков

12:32 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Украина скорее "дружат против России", и это вызывает сожаление. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в ходе общения с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление", - сказал Песков.

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