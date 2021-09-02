"Роснефть" и "РусГидро" готовы вместе развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей

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Компании «Роснефть» и «РусГидро» планируют совместно развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей. Соглашение об этом было подписано на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Пока в рамках сотрудничества уже установлены шесть быстрых зарядных станций «РусГидро» на автозаправочных станциях «Роснефть» в Хабаровском крае, Приморском крае и на Сахалине. Кроме того, в розничной сети «Роснефти» работают зарядные станции на АЗС в Московской, Тверской и Ленинградской областях, во Владивостоке, Хабаровске и в Краснодарском крае. Холдинг «РусГидро» также развивает на Дальнем Востоке сеть быстрых зарядных станций для электромобилей - они расположены в Приморском крае, Амурской области, Хабаровске, Сахалинской области и Камчатском крае. Ежегодно на автозаправочных комплексах «Роснефти» планируют устанавливать до 20 быстрых зарядных станций. Это даст возможность водителям электромобилей свободно передвигаться по стране, используя сеть заправок компании.

«Круглосуточный режим работы и сопутствующий сервис АЗC позволят нашим гостям с комфортом провести время на заправочных станциях Компании, пока заряжается их электромобиль они смогут пополнить и свою энергию - выпить свежесваренный кофе и перекусить в кафе, приобрести товары в магазине и воспользоваться другими удобствами на АЗК» - отмечает вице-президент «Роснефти» по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой.